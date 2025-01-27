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7 kurda meydan okuyan cengaver çoban köpeği kamerada!
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7 kurda meydan okuyan cengaver çoban köpeği kamerada!

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 15:17

Ardahan Göle'de karlı kaplı arazide avlanan kurt sürüsü köye kadar indi. Kurtlar, sokakta dolaşan çoban köpeğine saldırdı. Çoban köpeği, yanına yaklaştırmadığı 7 kurdu uzaklaştırdı. Çoban köpeğinin mücadelesi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte cengaver çoban köpeğinin kurt sürüsüne meydan okuduğu o anlar.

Ardahan'da köye inen kurt sürüsüne, çoban köpeği karşı koydu. Köpeğin kurtlarla mücadelesi, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyünde meydana geldi. Karlı kaplı arazide avlanan kurt sürüsü köye kadar indi. Kurtlar, sokakta dolaşan çoban köpeğine saldırdı. Çoban köpeği, yanına yaklaştırmadığı kurtları uzaklaştırdı. Çoban köpeğinin mücadelesi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Gürültü üzerine ev sahibinin pencereyi açarak bağırması üzerine kurt sürüsü bölgeden hızla uzaklaştı.

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