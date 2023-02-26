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33 saat sonran enkazdan çıkartılan Gülmez, “AFAD’ın ışığını görünce ağladım”

33 saat sonran enkazdan çıkartılan Gülmez, “AFAD’ın ışığını görünce ağladım”
26.02.2023 09:11 - Son Güncelleme: 26.02.2023 09:11

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altından 33 saat sonra çıkartılan Filiz Gülmez (57), “AFAD’ın ışığını görünce ağladım. Kurtulacakmışım, gök yüzünü görecekmişim dedim” ifadelerini kullandı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 9 katlı Yenişehir Apartmanı yıkıldı. Binanın 6’ıncı katında yaşayan Filiz Gülmez ve eşi enkaz altında kaldı. 33 saat sonra Gülmez ve eşi ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Tedavisi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Gülmez’in kangren olan bir ayak parmağı kesildi. Sağlık durumu iyi olan Gülmez, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Bunun bir deprem değil kıyamet olduğunu belirten Gülmez, duvardan duvara savrulduklarını ve havada uçtuklarını söyledi. Tam umudunun kesildiği sırada AFAD’ın ışığını gördüğünü ve ağladığını dile getiren Gülmez, yeniden doğmuş gibi olduğunu ifade etti.

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