25. girişinde paketlendi! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Rüşvet vererek yaptırdığı sahte pasaportla...

İstanbul Havalimanı’nda bir garip olay yaşandı. İran’da 20 bin dolar rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. ülkeye 25. Kez girişinde yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi.

Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadığından şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü.

Yapılan kontrollerde Hamid Namıan'ın aslında Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi.

İfadenin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.