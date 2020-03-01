20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını itiraf etmişti! Özcan Karlı Edirne'de yakalandı... 01.03.2020 16:16

İnsan kaçakçılığı yaptığını iddia eden Özcan Karlı, Avrupa'nın yarısını kendisinin yolladığını ve bu nedenle 6 yıl hapis yattığını ifade etmişti. Bu sözler üzerine harekete geçen Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde Özcan Karlı isimli şahsın Edirne'de yakalanmasının sağlandığı öğrenildi.

20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen Özcan Karlı, Avrupa'nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından Yunanistan'a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savunmuştu.



EDİRNE'DE YAKALANDI!

Sosyal medyada oldukça konuşulan sözler üzerine harekete geçen Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde Özcan Karlı isimli şahsın Edirne/Enez/Çataltepe köyünde yakalanması sağlandığı öğrenildi.