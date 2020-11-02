Müge Anlı canlı yayınında Mobil Aşevi Kampanyası ile İzmir depremine rekor bağış! "Boşa gitmediğini gözlerimle gördüm"

Müge Anlı İzmirli depremzedeler için Atv canlı yayınında yardımseverler izleyicileri ile rekor bağışa imza attı. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar İzmir depremi için harekete geçti. Müge Anlı'nın Türk Kızılayı ile geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda el ele yürüterek başalttığı 'mobil aşevi projesi' İzmir depremzedelerinin boğazından üç öğün sıcak yemek için hizmet viriyor. Peki 'Müge Anlı Aşevi Kamanyası'na destek olmak için ne yapmalı? İşte detaylar...

Müge Anlı, 2 Kasım Atv canlı yayınında Türk Kızılayı ve AFAD'a destek için cep telefonlarına MÜGE yazıp 2868 e SMS mesajı göndererek Kızılay ve AFAD'a 10 TL bağışta bulunabileceğini resmen açıkladı.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedilen 6.9'luk İzmir depremi sonrası, Türkiye'nin sevilen ismi, Atv ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı harekete geçti.

Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, örnek bir davranışa imza attı. Anlı ve Kızılay'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yardım kampanyası kapsamında alınan Mobil Aşevi, dün depremzedelere yollandı.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

Saat 10.00'da başlayan 2 Kasım 2020 Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv canlı yayını sırasında daha önce kendisinin de Müge Anlı Mobil Aşevi Kampanyası'na bağış yaptığını belirten İzmirli depremzedenin sözleri Müge Anlı ve izleyicilerini duygulandırdı. Programın başladığı saat itibari ile kısa süre içerisinde günlük toplam bağış, 2 milyon 87 bin lira oldu.

Cep telefonlarınızdan Tüm GSM operatörlerden 2868' e BAĞIŞ yazıp bir kısa mesaj (SMS) göndererek ihtiyaç sahiplerimiz için 10 TL'lik destekte bulunabilirsiniz.

İZMİRLİ DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAK İÇİN MÜGE YAZ 2868'E GÖNDER

Cep telefonlarınızdan Tüm GSM operatörlerden MÜGE yazıp 2868 e SMS mesajı atarak Kızılay ve AFAD'a 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Bir çok vatandaşımız Müge Anlı ile Kızılay'ın başlattığı aMobil Aşevi'nden faydalandı. Yardım TIR'ının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Anlı, "Vatandaşlarımıza ve fedakar afet çalışanlarına hizmet etmek üzere Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevimiz bölgeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Müge Anlı, İzmir depreminde kaybolan sevimli dostlarımızı ailelerine kavuşturmak üzere Pati Buldular ile harekete geçti.