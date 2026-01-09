18 kişinin yaralandığı kazada yolcu minibüsünün devrildiği anlar kamerada

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zincirleme kazanın yaşandığı anlar, yolcu minibüsüne ait araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve yolcuların yaşadığı panik dikkat çekti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsü devrilirken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan 18 kişi, olay yerindeki ilk çalışmaların ardından hastaneye başvurarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Arpaderesi Mahallesi İskenderun –Arsuz yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 1 tır, yolcu minibüsü ve 3 otomobilin karıştığı kazada araçlar çarpıştı.