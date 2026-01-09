18 kişinin yaralandığı kazada yolcu minibüsünün devrildiği anlar kamerada
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 18 kişinin yaralandığı 5 araçlı zincirleme kaza, yolcu minibüsünün araç kamerasına yansıdı.
ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ
Olay, Arpaderesi Mahallesi İskenderun–Arsuz yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 1 tır, yolcu minibüsü ve 3 otomobilin karıştığı kazada araçlar çarpıştı.
MİNİBÜS DEVRİLDİ, 18 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsü devrilirken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan 18 kişi, olay yerindeki ilk çalışmaların ardından hastaneye başvurarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.
KAZA ANI KAMERADA
Zincirleme kazanın yaşandığı anlar, yolcu minibüsüne ait araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve yolcuların yaşadığı panik dikkat çekti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.