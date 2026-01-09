PODCAST CANLI YAYIN
18 kişinin yaralandığı kazada yolcu minibüsünün devrildiği anlar kamerada

18 kişinin yaralandığı kazada yolcu minibüsünün devrildiği anlar kamerada

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 18 kişinin yaralandığı 5 araçlı zincirleme kaza, yolcu minibüsünün araç kamerasına yansıdı.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Olay, Arpaderesi Mahallesi İskenderun–Arsuz yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 1 tır, yolcu minibüsü ve 3 otomobilin karıştığı kazada araçlar çarpıştı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ, 18 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsü devrilirken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan 18 kişi, olay yerindeki ilk çalışmaların ardından hastaneye başvurarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

KAZA ANI KAMERADA

Zincirleme kazanın yaşandığı anlar, yolcu minibüsüne ait araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve yolcuların yaşadığı panik dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Suriye ordusundan nokta operasyon: Teslim olan YPG'li teröristler böyle görüntülendi
Suriye ordusundan nokta operasyon: Teslim olan YPG'li teröristler böyle görüntülendi
İstanbul'da fırtına deniz fenerini devirdi! - Video
İstanbul'da fırtına deniz fenerini devirdi! - Video
Ödemiş’teki kaza kamerada: 6 yaralı
Ödemiş’teki kaza kamerada: 6 yaralı
Tuzla'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı yollar göle döndü
Tuzla'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı yollar göle döndü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle