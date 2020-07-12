15 Temmuz'un kahramanları: Göğsünde iman elinde bayrak vardı

12.07.2020 10:26

Bir baba, bir eş, bir evlat… 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi düşünmeden Meclis’in önüne koştu Ali Mehmet Vurel. Göğsünde iman elinde sadece bayrak vardı. Tek hayali oğlunun, uzman çavuşluk sınavını kazanan oğlu Deniz’in asker olacağı günü görmekti ama olmadı. Asker üniformalı teröristler onu sırtından vurdu.