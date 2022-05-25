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1 motosiklete 4 kişi! Tehlikeli yolculuk kamerada

1 motosiklete 4 kişi! Tehlikeli yolculuk kamerada
25.05.2022 17:47

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Yükseliş kamerada

İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu tehlikeli anlara sahne oldu. 1’i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yaşam Videoları

Kartal D-100 Karayolu'nda 1'i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

1 MOTOSİKLETTE 4 KİŞİ
1 'i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk ettiği anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı, sürücünün bir süre sonra yanlarından geçen araç sürücüsüyle tartıştığı ve ellerini bırakarak kaskını çıkardığı görüldü.

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