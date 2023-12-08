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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 18:38 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 18:51

🚨 'Sarallar' Davası: Cem Esmer Yakalandı! 👮

İstanbul'da 'Sarallar' suç örgütü davası kapsamında 169 sanığın yargılandığı mahkemede alınan ara karar büyük yankı uyandırdı. Mahkeme, firari sanıklardan ve örgüt yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen Cem Esmer'in yakalandığını açıkladı

İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklardan ve örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Cem Esmer'in yakalandığını belirtti. Mahkeme, tüm eksiklikler giderildiğinde dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul'da Alaattin Saral olarak tanınan İlyas Saral'ın lideri olduğu ve kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılanmasına 5 gün boyunca İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Duruşmada 5 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

İlyas Saral sonraki celse hazır olmazsa yakalama kararı çıkabilir
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Saral'ın avukatlarına sanığı sonraki celse hazır etmeleri için süre verilmesine, hazır edilmediği takdirde yakalama kararı çıkarılma hususunun düşünülmesine karar verdi.

Cem Esmer'in yakalandığının bildirildiği aktarıldı
Heyet, sanık Cem Esmer'in Almanya'da bulunduğunun ve soruşturma çerçevesinde yakalandığının bildirildiği gerekçesiyle sanık hakkında kırmızı bülten formu düzenlenmesine, ayrıca sanık Ozan Murat Yılmaz hakkında da kırmızı bülten formu düzenlenmesine hükmetti.

Eksiklikler giderilirse mütalaa hazırlanacak
Heyet, haklarında adli kontrol tedbiri devam eden sanıkların savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle ayrı ayrı bu tedbirlerin kaldırılmasına ve tüm eksiklikler giderildiğinde dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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