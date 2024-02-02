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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 10:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 10:54

🚨 PALALI SABRİ öldürülme anı kamerada! ▶️ 2 Şubat 2024 (Video)

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İşte Palalı Sabri'nin öldürülme anına dair güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler...

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı. Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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