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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 17:32 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 17:49

🔍 Muğla Milas’ta meşrubat hırsızları kamerada!

Muğla'nın Milas ilçesinde kapalı olan bir iş yerine ait dolaptan yaklaşık beş bin lira değerinde meşrubat çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.

Olay Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan bir büfede 24 Aralık 2023 Pazar günü gece saatlerinde gerçekleşti. Menteşe Caddesi üzerindeki işletmede meydana gelen olayda, kimlikleri tespit edilemeyen 4 şüpheli kişi bir işletmenin içecek dolabındaki meşrubatları alarak bölgeden uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri meşrubat hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

"HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI"

İşletmenin içecek dolabına dadanan hırsızların, dolabın kapağını açmasının ardından aldıkları meşrubatla bölgeden ayrılmaları başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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