SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 18:41 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 19:07

Polis otosu olan suç örgütünün lüks araçları İstanbul'da sergilendi!

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları sonucu ele geçirilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilen ultra lüks araçlar mega kentin turistik noktalarında sergilendi. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçlara yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergilenen araçlar havadan da görüntülendi.

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçların da anlamlı bir görev için devirleri gerçekleştirildi. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçları tek tek inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks aracın mahkeme kararınca emniyetin hizmetine verildiğini açıklanmıştı. Araçlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Mega kentin bir çok noktasında sergilenen araçlar havadan da görüntülendi. Vatandaşlar Taksim'de sergilenen Bentley ve Volvo xc90 marka araçları ve Sultanahmet'te sergilenen Mercedes CLA 200 marka aracı merakla incelendi.

"SAYILARININ DAHA DA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Araçlar ilgili konuşan Ahmet Altun, "Biz Edirne'den geldik ve araçları çok beğendik. Vatana, millete hayırlı olsun. Devletimiz çok büyük, varolsun. İnşallah sayılarının daha da artmasını bekliyoruz. Operasyonlar gayet iyi ve devamlı olsun. Gerçekten çok üzgünüz. 12 tane şehitlerimiz var. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Öcünü alacağız. Tüm halk bu arabaları görsün. Devletimiz görevinin başında.

"SERGİLENMESİ İYİ OLMUŞ. BAŞKASI VERGİ KAÇIRAMASIN"

Yusuf Yazıcı ise, "Vergi kaçırılmışsa devlet iyi yapmıştır. Herkes vergi kaçırırsa devlet görevlilere nereden maaş verecek. Sergilenmesi iyi olmuş. Başkası vergi kaçıramasın. Devletimiz haklıysa hak veriyorum" diye konuştu.

"ÇOK İSABETLİ BİR KARAR"

Davut Akkavak isimli vatandaş, "Çok isabetli bir karar. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah güzel yerlerde kullanırlar. Hayırlı olsun. Bunlar daha çok emniyete yakışan araçlar" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Çökertilen çetelerin lüks araçları polis arabası oldu!
26.12.2023Salı
🔍 Muğla Milas’ta meşrubat hırsızları kamerada!
26.12.2023Salı
Hatay’da Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırdığı kadın hastaneye kaldırıldı
26.12.2023Salı
TEM'de feci kaza! 2 kamyonet çarpıştı
26.12.2023Salı
Kadıköy'de yıkım sırasında içşi molozların altında kaldı
26.12.2023Salı
Bunlar da Var
Hatice Şendil’in doğum sonrası 20 kilo verdiren diyet sırrı! 00:20
Hatice Şendil'in 20 kilo verdiren diyet sırrı!
26.12.2023Salı
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada? Yapılacak zam oranı hangi maaşı nasıl etkileyecek? 03:55
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada?
26.12.2023Salı
Merdan Yanardağ’dan şehit yakınlarına tehdit 00:28
Merdan Yanardağ'dan şehit yakınlarına tehdit
26.12.2023Salı
Bengül Güven ile İsa Dumlu’nun ilişkisi mi var? Müge Anlı’da Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme: 2 kişi daha gözaltına alındı 08:32
Mustafa Hakkulu cinayetinde yeni gelişme
26.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA