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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 10:40 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 11:20

🥊 Beylikdüzü kız kavgası izle 📹

🥊 Beylikdüzü kız kavgası izle... Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir kız grubu 'Gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardıkları kızı restoran tuvaletinde darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Saçlarından çekip yerde tekmelediler. Genç kızın yaşadığı korku dolu anların video görüntüleri yayıldı. İşte o anlar 📹

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kız grubu, arkadaşını "gezmeye gidelim" diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları A.K.'yi darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



Olay bugün öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti. Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı. 2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

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