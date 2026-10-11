Milyoner'de iki joker birden kullandı: 300 bin liralık Şehriyar sorusunda büyük şok
Kasasındaki 200 bin lirayla 10'uncu aşamaya kadar gelen Emrullah Erol, 300 bin lira değerindeki 'Şehriyar ne demektir?' sorusunda tarihi bir ikilem yaşadı. Şıkları tek tek eleyerek akıl yürütmeye çalışan yarışmacı, hem seyircinin tercihi hem de yüzde 50 jokerinin getirdiği sürprizle ters köşeye yattı. Seyircilerin yüzde 75'inin güvendiği seçeneklerin elenmesiyle stüdyoda tansiyon yükseldi. İşte yarışmacıyı 50 bin lirayla uğurlayan o anların perde arkası.
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Televizyon