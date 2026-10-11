CANLI YAYIN
Geri
Milyoner'de iki joker birden kullandı: 300 bin liralık Şehriyar sorusunda büyük şok

Milyoner'de iki joker birden kullandı: 300 bin liralık Şehriyar sorusunda büyük şok

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kasasındaki 200 bin lirayla 10'uncu aşamaya kadar gelen Emrullah Erol, 300 bin lira değerindeki 'Şehriyar ne demektir?' sorusunda tarihi bir ikilem yaşadı. Şıkları tek tek eleyerek akıl yürütmeye çalışan yarışmacı, hem seyircinin tercihi hem de yüzde 50 jokerinin getirdiği sürprizle ters köşeye yattı. Seyircilerin yüzde 75'inin güvendiği seçeneklerin elenmesiyle stüdyoda tansiyon yükseldi. İşte yarışmacıyı 50 bin lirayla uğurlayan o anların perde arkası.

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Televizyon

Bunlar da Var

Manisa'daki kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Manisa'daki kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine operasyon: 7 bin 818 baskında 32 bin tutuklama
Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine operasyon: 7 bin 818 baskında 32 bin tutuklama
Otoyolda 11 kişinin öldüğü kazada otobüsün Bursa'dan hareket ettiği anlar kamerada
Otoyolda 11 kişinin öldüğü kazada otobüsün Bursa'dan hareket ettiği anlar kamerada
Manisa'da tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Manisa'da tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle