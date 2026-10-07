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Güneşin Doğduğu Yer 4. bölüm 2. fragmanında Leyla detayı: “Her şeyi ondan dinlemem lazım!”

Güneşin Doğduğu Yer 4. bölüm 2. fragmanında Leyla detayı: “Her şeyi ondan dinlemem lazım!”

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Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana “Leyla’yla konuşacağım bir de her şeyi ondan dinlemem lazım!” sözleri damga vurdu.

Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.

Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Televizyon

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