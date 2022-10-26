Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Ferit'in Seyrana karşı olan kıskançlığı tüm hızıyla devam ederken ikili kendi aralarında yeni anlaşma yaptı. Bundan sonra Pelin ve Yusuf'u hayatlarından çıkaracaklarına dair birrbirlerine söz verdiler. Seyran'ın Pelin varsa Yusuf'ta var demesi Ferit'in gözünü korkuttu. Pelin'in Seyran'ın üzerine gitmesi üzerine Seyran'ın ablası Suna kardeşini korumak için Pelin'i tuvalette sıkıştırır. 'Seyran'ın olmayabilir ama benim ruhum varoş' diyerek Pelin'e haddini bildiren Suna izleyici tarafından lşimdiden alkış topladı.

Fuat ve Suna arasındaki yakınlaşma ise 6. bölümde giderek artıyor. Fuat'ın evli olmasına rağmen Suna'dan çocuğunun olacağı tahmin ediliyor.Seyran ve Ferit arasındaki artan aşk ise çoğu kişinin dikkatini çekti. Ferit'in Pelin'in evine gidip hesap sorması da en dikkat çeken kısımlar arasında yer alıyor.

Cuma günü 20.00'da Star TV ekranlarında yer alacak dizi izleyiciler tarafından iple çekilyor.