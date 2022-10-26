Haberler Televizyon Videoları Yalı Çapkını fragman izle 📺 Yalı Çapkını yeni bölüm son tanıtım videosu yayınlandı 🎬 Star Tv Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragman izle

Yalı Çapkını fragman izle 📺 Yalı Çapkını yeni bölüm son tanıtım videosu yayınlandı 🎬 Star Tv Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragman izle

Yalı Çapkını fragman izle 📺 Yalı Çapkını yeni bölüm son tanıtım videosu yayınlandı 🎬 Star Tv Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragman izle
26.10.2022 12:33 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:38

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Yalı Çapkını yeni bölüm son tanıtım videosu yayınlandı. Cuma günü ekranlarda yer alacak diziyi hayranları iple çekiyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından 6. bölümde neler olacağı en sık aratılanlar arasında yer aldı. Büyük beğeni toplayan 5. bölümün ardından merakla beklenen 6 bölüme dair yeni bölüm son tanıtım videosu da diziseverlerin beğenisine sunuldu. İşte sevilen dizi Yalı Çapkını'nın 6. bölüm 2. fragmanı...

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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Ferit'in Seyrana karşı olan kıskançlığı tüm hızıyla devam ederken ikili kendi aralarında yeni anlaşma yaptı. Bundan sonra Pelin ve Yusuf'u hayatlarından çıkaracaklarına dair birrbirlerine söz verdiler. Seyran'ın Pelin varsa Yusuf'ta var demesi Ferit'in gözünü korkuttu. Pelin'in Seyran'ın üzerine gitmesi üzerine Seyran'ın ablası Suna kardeşini korumak için Pelin'i tuvalette sıkıştırır. 'Seyran'ın olmayabilir ama benim ruhum varoş' diyerek Pelin'e haddini bildiren Suna izleyici tarafından lşimdiden alkış topladı.

Fuat ve Suna arasındaki yakınlaşma ise 6. bölümde giderek artıyor. Fuat'ın evli olmasına rağmen Suna'dan çocuğunun olacağı tahmin ediliyor.Seyran ve Ferit arasındaki artan aşk ise çoğu kişinin dikkatini çekti. Ferit'in Pelin'in evine gidip hesap sorması da en dikkat çeken kısımlar arasında yer alıyor.

Cuma günü 20.00'da Star TV ekranlarında yer alacak dizi izleyiciler tarafından iple çekilyor.

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