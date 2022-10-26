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Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı: "CHP'yi destekleyenler şımardı"

Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı: "CHP'yi destekleyenler şımardı"
26.10.2022 11:24

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Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi tam bir yılan hikayesine döndü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kapattığı adaylık kapısının üzerine bir kilit daha vurdu. "Benim Cumhurbaşkanı adayında 'olmazsa olmaz' dediğim özellik kazanacak olması" ifadelerini kullanan Akşener, Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı verirken CHP'lileri de 'şımardılar' diyerek bombaladı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ittifakın diğer aktörlerinden de çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Takvim.com.tr, masadaki derin çıkmazı satır satır sizler için derledi.

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