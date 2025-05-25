Türkiye Entelektüel Oyunları Finali Pazar akşamı atv’de!

Ülkemizin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları'nda (TEO) 5 aylık maraton büyük finalle taçlanıyor. Cem Öğretir moderatörlüğünde Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılacak final, bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TEO, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sunmayı ve entelektüel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefliyor. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, ilki geride bıraktığımız yıl yapılan yarışmanın önemine "Dünya bilen ve bildiğiyle amel eden gençlerle güzel olacak" sözleriyle dikkat çekiyor.