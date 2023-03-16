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TOKİ CANLI YAYIN 📺 TOKİ kura çekimi canlı youtube izle 🏡 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama e-devlet 🔍 SON DAKİKA HABER

TOKİ CANLI YAYIN 📺 TOKİ kura çekimi canlı youtube izle 🏡 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama e-devlet 🔍 SON DAKİKA HABER
16.03.2023 09:40

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TOKİ kura çekimi canlı youtube izle... TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İlk İş yerim’ projesinin İstanbul’da yapılacak konutları için kura çekimleri başladı. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle youtube seçeneği ve TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama e-devlet sayfası!

Televizyon Videoları

İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. İlk Evim projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılan sosyal konutların kurasında merakla beklenen İstanbul kuraları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir'de çekilecek kuralar için tarih verilmesinin ardından heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOKİ Tuzla kurası saat kaçta çekilecek? İşte detaylar...

TOKİ TUZLA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURASI SAAT KAÇTA?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 konut için kura çekilişleri 16 Mart Perşembe günü başlayacak. 13 gün sürecek olan çekilişler, 29 Mart Çarşamba günü sona erecek.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

16-29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

1-19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'ndda noter huzurunda gerçekleşecek. TOKİ kura çekimini TOKİ Youtube sayfası üzerinden de canlı olarak takip edebileceksiniz.

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