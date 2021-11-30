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SON DAKİKA: Azerbaycan'da askeri Helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA: Azerbaycan'da askeri Helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
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Son dakika haberleri... Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı. Olayda ölü ve yararlılar olduğu belirtildi.

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Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopter kaza yaptı.

Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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