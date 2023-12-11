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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 19:56 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 19:58

SAFİR 15. BÖLÜM FULL İZLE 📺 ATV CANLI YAYINI ile Safir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Safir 15. bölüm FULL İZLE... ATV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan Safir dizisi 15. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin en son bölümünü canlı izlemek isteyenler yoğun olarak Safir 15. bölüm full izle şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. ATV ile Safir son bölüm tek parça izle linki ve tüm detaylar.

Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır. Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer. Vural'la annesi arasında nasıl bir bağ vardır? Vural, Gülfem'den öğrendiği gerçeği yani onun babası olduğunu Ateş'e söyleyecek mi?

Diğer taraftan tüm müştemilat halkı, konaktan kovulmuştur. Sadece Şermin, Ömer'in ona karşı zaafı üzerinden özel hemşire olarak konakta kalmayı garantiler. Ömer ise heyet raporuyla akli muhakemelerinin yerinde olduğunu kanıtlar. Hayatının en zor günlerini yaşayan Feraye artık ne konakta ne de müştemilatta istenmektedir. Yaman'la birlikte yeni bir yol çizmeye karar verirler.

Bu arada Aleyna, Bora'yla gizlice birlikte olmaya devam eder. Aleyna'nın planı Yaman ve Feraye çiftini nasıl etkileyecek?
Ateş ise bir gece vakti yolda birine rastlar. Bu kişi, arabasıyla yolda kalmış olan güzel ve genç bir kadındır. Bu tanışma ne gibi sonuçlar doğuracaktır? Güneş kimdir?

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