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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 18:29 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 18:29

SAFİR 14. BÖLÜM FULL İZLE 📺 ATV CANLI YAYINI ile Safir son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Safir 14. bölüm FULL İZLE... ATV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan Safir dizisi 14. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin en son bölümünü canlı izlemek isteyenler yoğun olarak Safir 14. bölüm full izle şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. ATV ile Safir son bölüm tek parça izle linki ve tüm detaylar.

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir. Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?

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Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir. Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır. Yaman, babası olduğunu henüz yeni öğrendiği bebeği ve sevdiği kadını koruyabilecek mi?

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Vural Bakırcı'nın düşmanı olmanın faturasını ağır bir şekilde ödemeye devam eden Ateş bu defa da peşine takılan bir tetikçinin namlusunun ucundadır. Ancak onu bu tuzaktan kurtarmak için umulmadık biri harekete geçer. Tüm dengeleri değiştirecek bambaşka sırlar ortaya dökülmek üzereyken bu sefer asıl savaş Yaman ve Ateş arasında mı başlayacak?

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