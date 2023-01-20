Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'da 'yengem kocamı kaçırdı' olayında yeni perde! Halil Kural konuştu: "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım"

Müge Anlı'da 'yengem kocamı kaçırdı' olayında yeni perde! Halil Kural konuştu: "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım"

Müge Anlı'da 'yengem kocamı kaçırdı' olayında yeni perde! Halil Kural konuştu: "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım"
20.01.2023 12:13

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 11:14
MAÇ ÖZETİ I Fenerbahçe 2-1...
Televizyon 00:44
GOL | Gaziantep FK 1 - 1...
Televizyon 01:28
GOL | Gaziantep FK 1 - 0...
Televizyon 01:29
ATV: Bir televizyon kanalından...
Televizyon 01:49:08
Müge Anlı çileden çıktı: "Bir...
Televizyon 01:15
GOL | Alanyaspor 0 - 2...
Televizyon 10:33
Antalyaspor 0 - 2 Kayserispor...
Televizyon 02:07
Alanyaspor 1-2 Galatasaray MAÇ...
Televizyon 04:34
Ümit Sedat Özcan'ın o...
Televizyon 32:26
''Cinsel organına kadar kesmiş...
Televizyon 03:36
Palu ailesi davasında yeni...
Televizyon 01:52
Ünlü sanatçı BURHAN ÇAÇAN...

Müge Anlı'ya çıkan Anakadın Kural 'yengem kocamı kaçırdı' dedi o koca bulundu, sözleri herkesi şaşkına çevirdi. "Biz 22 yıllık evliyiz. 15 yıl eşimin ailesiyle birlikte yaşadık. Ne yazık ki 2021 yılının Eylül ayından beri, ağabeyimle evli olduğu günden beri kocamla aşk yaşıyorlarmış. Benim dünyam tamamen yıkıldı. Kardeşimin eski eşi Elvan, kocam Halil'i kaçırdı" dedi. Elvan Hanım iddiaları yalanlarken Müge Anlı Anakadın Kural'ın eşi Halil Kural'ı buldu. "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım. Canıma tak etti" diyen Halil Kural, Elvan Hanım'la ilişkisini kabul etmediğini belirtirken, Müge Anlı muhabiri elde ettiği o bilgiyi aktardı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA