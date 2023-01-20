Müge Anlı'da 'yengem kocamı kaçırdı' olayında yeni perde! Halil Kural konuştu: "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım"

Müge Anlı'ya çıkan Anakadın Kural 'yengem kocamı kaçırdı' dedi o koca bulundu, sözleri herkesi şaşkına çevirdi. "Biz 22 yıllık evliyiz. 15 yıl eşimin ailesiyle birlikte yaşadık. Ne yazık ki 2021 yılının Eylül ayından beri, ağabeyimle evli olduğu günden beri kocamla aşk yaşıyorlarmış. Benim dünyam tamamen yıkıldı. Kardeşimin eski eşi Elvan, kocam Halil'i kaçırdı" dedi. Elvan Hanım iddiaları yalanlarken Müge Anlı Anakadın Kural'ın eşi Halil Kural'ı buldu. "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım. Canıma tak etti" diyen Halil Kural, Elvan Hanım'la ilişkisini kabul etmediğini belirtirken, Müge Anlı muhabiri elde ettiği o bilgiyi aktardı.