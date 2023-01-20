Müge Anlı'ya çıkan Anakadın Kural 'yengem kocamı kaçırdı' dedi o koca bulundu bakın ne dedi: "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım canıma tak etti"

Yenge Elvan ise iddiaları reddetti: Neye dayanarak bunu iddia ediyor. Ben öyle bir şey yapmadım. O kocasını döven söven hakaretler eden birisini. Elimde video görüntüsü var. Kocasının boğazına sarıldı. Halil çok eziyet görüyordu. Kendisi ayrılmak istediğini söyledi. Kocasıyla beraber değilim. Bu kadın psikopatın önde gideni. Bu yalanına eşimi de inandırdı... Canlı yayında çılgına dönen Anakadın ise "Halil'i sevdiğin için evliliğini yıktın. İki tane kız çocuğunu düşünmedin. Halil'in beni dövmeleri ne olacak? Engelli çocuğumu, mağdur çocuğumu Halil çizmelerle dövdü" diye bağırdı.