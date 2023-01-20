Müge Anlı'ya çıkan Anakadın Kural 'yengem kocamı kaçırdı' dedi o koca bulundu bakın ne dedi: "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım canıma tak etti"
Müge Anlı'ya çıkan Anakadın Kural 'yengem kocamı kaçırdı' dedi o koca bulundu, sözleri herkesi şaşkına çevirdi. "Biz 22 yıllık evliyiz. 15 yıl eşimin ailesiyle birlikte yaşadık. Ne yazık ki 2021 yılının Eylül ayından beri, ağabeyimle evli olduğu günden beri kocamla aşk yaşıyorlarmış. Benim dünyam tamamen yıkıldı. Kardeşimin eski eşi Elvan, kocam Halil'i kaçırdı" dedi. Elvan Hanım iddiaları yalanlarken Müge Anlı Anakadın Kural'ın eşi Halil Kural'ı buldu. "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım. Canıma tak etti" diyen Halil Kural, Elvan Hanım'la ilişkisini kabul etmediğini belirtirken, Müge Anlı muhabiri elde ettiği o bilgiyi aktardı.
"KARIMIN ŞİDDETİ YÜZÜNDEN KAÇTIM CANIMA TAK ETTİ"
Müge Anlı'ya çıkan Anakadın Kural 'yengem kocamı kaçırdı' dedi o koca bulundu bakın ne dedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çok ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayına katılan Anakadın Kural, "Biz 22 yıllık evliyiz. 15 yıl eşimin ailesiyle birlikte yaşadık. Ne yazık ki 2021 yılının Eylül ayından beri, ağabeyimle evli olduğu günden beri kocamla aşk yaşıyorlarmış. Benim dünyam tamamen yıkıldı. Kardeşimin eski eşi Elvan, kocam Halil'i kaçırdı" dedi.
Müge Anlı'da 'yengem kocamı kaçırdı' olayında yeni perde! Halil Kural konuştu: "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım"
Yenge Elvan ise iddiaları reddetti: Neye dayanarak bunu iddia ediyor. Ben öyle bir şey yapmadım. O kocasını döven söven hakaretler eden birisini. Elimde video görüntüsü var. Kocasının boğazına sarıldı. Halil çok eziyet görüyordu. Kendisi ayrılmak istediğini söyledi. Kocasıyla beraber değilim. Bu kadın psikopatın önde gideni. Bu yalanına eşimi de inandırdı... Canlı yayında çılgına dönen Anakadın ise "Halil'i sevdiğin için evliliğini yıktın. İki tane kız çocuğunu düşünmedin. Halil'in beni dövmeleri ne olacak? Engelli çocuğumu, mağdur çocuğumu Halil çizmelerle dövdü" diye bağırdı.
Müge Anlı ekibi Halil Kural'ı buldu. "Karımın şiddeti yüzünden kaçtım canıma tak etti" diyen Halil Kural eşiyle canlı yayında karşı karşıya geldi.