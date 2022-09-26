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Müge Anlı'da kan donduran olay! ''Hemşire olduğunu söyleyen biri Naime'yi bana bıraktı''

Müge Anlı'da kan donduran olay! ''Hemşire olduğunu söyleyen biri Naime'yi bana bıraktı''
26.09.2022 13:27

OTOMATİK OYNAT

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Müge Anlı'da kan donduran olay! Sığındığı arkadaşı fuhuşa zorladı çocukları başkasına verildi! 1.5 yaşındaki Naime Ceyda ve 4 yaşındaki ablası Lina Nazlı Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Eşiyle ayrıldıktan sonra arkadaşının yanına sığınan genç kadın, 2 çocuğuyla tehdit edilerek fuhuşa zorlandı. Para karşılığında çocuklarını görebilen genç kadın, 6 aydır evlatlarından mahrumdu. Soluğu ayrıldığı eşi ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda alan genç kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, Atv canlı yayınında dakikalar içinde bulunan 1.5 yaşındaki Naime Ceyda milyonları mutluluk gözyaşlarına boğdu. Naime'nin 4 yaşındaki ablasından ise hala bir haber yok. İşte minik bebeğin biyolojik ailesine kavuşma anı ve tüm detaylar...

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