Emekli maaşları düşecek mi? EYT düzenlemesinde asılsız iddialar... Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (TIKLA ÖĞREN)

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. Düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkese emeklilik yolunu açacak. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar hemen, diğerleri ise tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. İlk etapta şartları tamamlamış 1.5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Ardından da diğer EYT'liler şartları tamamladıkça emeklilik hakkına kavuşacak.

Düzenlemede sona gelindikçe sosyal medyada ''EYT düzenlemesi çıktıktan sonra çok fazla kişi emekli edileceği için mevcut emekli maaşı düşecek ve EYT'lilere düşük emekli maaşı bağlanacak gibi akla zarar iki iddia ortaya atıldı. Peki; Kim ne kadar emekli maaşı alacak? Emekli maaşları nasıl hasaplanır? Vatandaşlar bu meraklarını aşağıdaki soruları arama motorlarına yazarak bilgi sahibi oluyor. Aşağıdaki linklere tıklayıp kişisel bilgilerinizi girdikten sonra ne kadar emekli maaşı alacağınızı öğrenebilirsiniz.

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SSK emekli maaşı hesaplama!

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?