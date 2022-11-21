Emekli maaşları düşecek mi? EYT düzenlemesinde asılsız iddialar... Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (TIKLA ÖĞREN)

EYT'lilere yeni yılla birlikte emeklilik yolu açılıyor. Yaşa takılanlardan şartları tamamlayanlar düzenlemenin uygulamaya alınmasıyla başvurusunu yapıp emekli aylığına kavuşacak. Düzenlemede sona gelindikçe sosyal medyada ''EYT düzenlemesi çıktıktan sonra çok fazla kişi emekli edileceği için mevcut emekli maaşı düşecek ve EYT'lilere düşük emekli maaşı bağlanacak gibi akla zarar iki iddia ortaya atıldı. Bunun üzerine vatandaşlar arama motorlarından Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SSK emekli maaşı hesaplama! gibi soruları arattı. Peki; Kim ne kadar emekli maaşı alacak? Emekli maaşları nasıl hasaplanır? İşte merak edilen soruların cevapları...