Haberler Televizyon Videoları Emekli maaşları düşecek mi? EYT düzenlemesinde asılsız iddialar... Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (TIKLA ÖĞREN)

Emekli maaşları düşecek mi? EYT düzenlemesinde asılsız iddialar... Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (TIKLA ÖĞREN)

Emekli maaşları düşecek mi? EYT düzenlemesinde asılsız iddialar... Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? (TIKLA ÖĞREN)
21.11.2022 09:55

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EYT'lilere yeni yılla birlikte emeklilik yolu açılıyor. Yaşa takılanlardan şartları tamamlayanlar düzenlemenin uygulamaya alınmasıyla başvurusunu yapıp emekli aylığına kavuşacak. Düzenlemede sona gelindikçe sosyal medyada ''EYT düzenlemesi çıktıktan sonra çok fazla kişi emekli edileceği için mevcut emekli maaşı düşecek ve EYT'lilere düşük emekli maaşı bağlanacak gibi akla zarar iki iddia ortaya atıldı. Bunun üzerine vatandaşlar arama motorlarından Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SSK emekli maaşı hesaplama! gibi soruları arattı. Peki; Kim ne kadar emekli maaşı alacak? Emekli maaşları nasıl hasaplanır? İşte merak edilen soruların cevapları...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. Düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkese emeklilik yolunu açacak. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar hemen, diğerleri ise tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. İlk etapta şartları tamamlamış 1.5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Ardından da diğer EYT'liler şartları tamamladıkça emeklilik hakkına kavuşacak.

Düzenlemede sona gelindikçe sosyal medyada ''EYT düzenlemesi çıktıktan sonra çok fazla kişi emekli edileceği için mevcut emekli maaşı düşecek ve EYT'lilere düşük emekli maaşı bağlanacak gibi akla zarar iki iddia ortaya atıldı. Peki; Kim ne kadar emekli maaşı alacak? Emekli maaşları nasıl hasaplanır? Vatandaşlar bu meraklarını aşağıdaki soruları arama motorlarına yazarak bilgi sahibi oluyor. Aşağıdaki linklere tıklayıp kişisel bilgilerinizi girdikten sonra ne kadar emekli maaşı alacağınızı öğrenebilirsiniz.

4a Emekli maaşı hesaplama 2022

SSK emekli maaşı hesaplama!

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

SGK ne kadar emekli maaşı alırım?

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