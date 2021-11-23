Haberler Televizyon Videoları Müzakereler hızlandı! 2022 Asgari Ücrete erken dokunuş! İşçiye direk desteklerle neler değişecek? Faruk Erdem açıkladı

Müzakereler hızlandı! 2022 Asgari Ücrete erken dokunuş! İşçiye direk desteklerle neler değişecek? Faruk Erdem açıkladı

Müzakereler hızlandı! 2022 Asgari Ücrete erken dokunuş! İşçiye direk desteklerle neler değişecek? Faruk Erdem açıkladı
23.11.2021 17:48 - Son Güncelleme: 23.11.2021 17:49
Ana Sayfa 00:43
Boğaz'dan 250 kilogram...
Ana Sayfa 00:15
Altın fiyatları (Ons, Gram,...
Ana Sayfa 00:18
Doğalgaz ve elektrikte...
Ana Sayfa 01:10
Ceren Özdemir cinayetinde flaş...
Ana Sayfa 01:36
Tekeri patlayan yem yüklü...
Ana Sayfa 03:02
İzmir'de depremzedeler...
Ana Sayfa 02:31
Galatasaray Nef Stadı’nda vinç...
Ana Sayfa 02:32
Neslihan Acar, Kadir İnanır'ın...
Ana Sayfa 23:14
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:14
600 bin lira değerindeki...
Ana Sayfa 04:14
Müge Anlı'ya ihbar yağdı!...
Ana Sayfa 00:52
Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Müzakereler hızlandı! Asgari ücrete erken dokunuş! Çalışma Bakanı Vedat bilgin asgari ücrette desteğin doğrudan işçiye verileceğini ve gelir vergisiyle ilgili alternatif çalışmalar yapıldığını söyledi. Peki; İşçiye direk desteklerle neler değişecek? Bu destek nasıl ödenecek? Şu anda asgari ücretten ne kadar vergi alınıyor? Vergi alınmadığında asgari ücret kaç lira olacak? 2022 Asgari ücrette AGİ Formülü nedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 2022 asgari ücrette yeni dönemin şifrelerini A Para canlı yayınında aktardı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA