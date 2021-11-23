Müzakereler hızlandı! Asgari ücrete erken dokunuş! Çalışma Bakanı Vedat bilgin asgari ücrette desteğin doğrudan işçiye verileceğini ve gelir vergisiyle ilgili alternatif çalışmalar yapıldığını söyledi. Peki; İşçiye direk desteklerle neler değişecek? Bu destek nasıl ödenecek? Şu anda asgari ücretten ne kadar vergi alınıyor? Vergi alınmadığında asgari ücret kaç lira olacak? 2022 Asgari ücrette AGİ Formülü nedir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 2022 asgari ücrette yeni dönemin şifrelerini A Para canlı yayınında aktardı.