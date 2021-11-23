İşte 2022 asgari ücret için 5 formül! İşçiye destek maaşa böyle yansıyacak
Çalışma Bakanı Vedat bilgin asgari ücrette desteğin doğrudan işçiye verileceğini ve gelir vergisiyle ilgili alternatif çalışmalar yapıldığını söyledi. Peki bu destek nasıl ödenecek? Şu anda asgari ücretten ne kadar vergi alınıyor? Vergi alınmadığında asgari ücret kaç lira olacak? İşte 2022 asgari ücrette yeni dönemin şifreleri…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ücretin Aralık ayının ilk haftasında tamamlanacağını belirten Bilgin yapılacak desteklerle ilgili de bilgi verdi. Buna göre destek direkt işçiye yapılacak, vergi konusun da alternatifler değerlendirilecek. Peki bu destekler nasıl olacak kaç lira ödenecek? Detaylara bakalım.
1)DESTEK ÖDEMESİ ARTIRILACAK
5510 sayılı yasanın geçici 85. Maddesi gereğince 2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu destek İşsizlik Sigortasından karşılanıyor. Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi söz konusu. Böylece daha önce 150 liraya kadar uygulanan bu destek işçi için seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir.
2)GENÇ İŞÇİ İÇİN 733 TL
31.12.2022 tarihine kadar işe alınacak genç, kadın ya da mesleki belgesi olan personel için devletten prim desteği alınıyor. Burada sağlanan destek işçinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında oluyor. Böylece işçi iççin ödenecek primi devlet karşılıyor. Bu tutar asgari ücretli bir çalışan için 733,37 TL olurken prime esas kazancı bunun 7,5 katı yani tavandan ödenen birisi için 5.500,41 TL olmaktadır. Bu prim desteğinin işçiye verilerek maaşının artırılması sağlanabilir.
3) İLAVE İŞÇİNİN PRİMİ DEVLETTEN
Bu teşvik mevcut personeline ilaveten yeni işçi alan firmalar için uygulanıyor. İlave istihdam olarak alınan her bir işçinin faaliyet gösterilen sektöre göre 1.341,56 TL ile 3.792,47 TL arası5ndaki tüm primleri devlet tarafından karşılanıyor. Böylece yeni işçinin istihdam maliyeti olmuyor. Böylece işverenin üzerinden kalkan yük işçiye verilebilir.
4) AGİ FORMÜLÜ:
Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor. AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor.