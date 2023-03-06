Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı: "İki kişi daha DNA..."

Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı: "İki kişi daha DNA..."

Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı: "İki kişi daha DNA..."
06.03.2023 15:09 - Son Güncelleme: 06.03.2023 15:09

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Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve akılalmaz yasak aşk skandalı başta Müge Anlı olmak üzere izleyenleri de şaşkına çevirdi. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Olayın araştırılması üzerine Burhan Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı canlı yayınında Burhan Karakuş cinayetinde ortaya atılan yasak aşk iddiaları akıllara durgunluk verdi. Burhan Karakuş'un abisinden gelen "Benden başka bir iki kişi daha DNA testi yaptıracak dedi" sözleri ortalığı karıştırdı.

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