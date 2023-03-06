Millet İttifakı 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim? sorusu henüz yanıt bulamazken 6'lı masada aday kaosu tam hız devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığın açıklamasından ardından Meral Akşener ''Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk etmişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün toplantı öncesi İYİ Parti Genel Merkezine giderek Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu; ''Her iki başkanımıza seçilecek Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma konusunda önerilerimizi ilettik. Kendileri de Kılıçdaroğlu ile bunu görüşeceklerdir.'' dedi.