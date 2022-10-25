Müge Anlı'dan Güneş tutulması ritüeli! "Kaç gündür buna hazırlanıyorum" dedi canlı yayında kötü ruhları kovmak için teneke çaldı. Yılın en önemli doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşiyor. 2022 yılının son parçalı Güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Güneş tutulmasını izlemek isteyenler arasında yer alan Müge Anlı bugünkü canlı yayına elinde tenekeyle çıktı. Günlerdir Güneş tutulmasına hazırlandığını ifade eden Müge Anlı, "Batıl inanç tabii bunlar ama ben severim böyle şeyleri" dedi ve elindeki tenekeyi çaldı. O anlar herkesi gülümsetti.