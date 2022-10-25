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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
25.10.2022 11:51

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Bir de beni deneyin" sözlerine tepki göstererek "Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir" ifadelerini kullandı. Öte yandan TSK'ya kimyasal silah iftirası hakkında da konuşan Bahçeli "Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik yapmaktır" dedi. TTB Başkanı Fincancı'nın provokasyonu devam ettirmesi hakkında "Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır" şeklinde konuştu.

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