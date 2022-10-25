Müge Anlı'dan Güneş tutulması ritüeli! Canlı yayında kötü ruhları kovmak için teneke çaldı: "Kaç gündür buna hazırlanıyorum..."

Parçalı Güneş tutulması, Ay'ın yarı gölgesi Dünya'nın üzerine düştüğünde ortaya çıkar. 25 Ekim'de yani bugün meydana gelecek Parçalı Güneş Tutulması, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde görülecek.