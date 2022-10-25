Müge Anlı'dan Güneş tutulması ritüeli! Canlı yayında kötü ruhları kovmak için teneke çaldı: "Kaç gündür buna hazırlanıyorum..."
Müge Anlı'dan Güneş tutulması ritüeli! "Kaç gündür buna hazırlanıyorum" dedi canlı yayında kötü ruhları kovmak için teneke çaldı. Yılın en önemli doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşiyor. 2022 yılının son parçalı Güneş tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Güneş tutulmasını izlemek isteyenler arasında yer alan Müge Anlı bugünkü canlı yayına elinde tenekeyle çıktı. Günlerdir Güneş tutulmasına hazırlandığını ifade eden Müge Anlı, "Batıl inanç tabii bunlar ama ben severim böyle şeyleri" dedi ve elindeki tenekeyi çaldı. O anlar herkesi gülümsetti.
"KAÇ GÜNDÜR BUNA HAZIRLANIYORUM..."
Müge Anlı'dan Güneş tutulması ritüeli! Canlı yayında kötü ruhları kovmak için teneke çaldı, o anlar herkesi gülümsetti.
Parçalı Güneş tutulması, Ay'ın yarı gölgesi Dünya'nın üzerine düştüğünde ortaya çıkar. 25 Ekim'de yani bugün meydana gelecek Parçalı Güneş Tutulması, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde görülecek.
Güneş Tutulması'nın merak eden vatandaşlar, tutulmanın gerçekleşeceği saati araştırıyor. Peki, Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak, bitecek? 25 Ekim İstanbul, Ankara, Antalya Güneş Tutulması saat kaçta görülecek?
GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
2022'nin son tutulması 25 Ekim 2022'de parçalı bir güneş tutulması olarak görülecek. Bu tutulma Avrupa'nın bazı bölgelerinden,
Batı Asya'dan ve Kuzey-Doğu Afrika'dan izlenebilecek. 2022'nin son tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Parçalı Güneş Tutulması saat 12:40 ile 15:05 arasında görülecek.