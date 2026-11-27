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1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren uygulamayla Türk vatandaşlarının yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları da Karadağ'a girişte vize almak zorunda kaldı.

Karadağ yönetimi, Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum sağlama çalışmaları kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmişti.

Türkiye ile Karadağ arasında 18 Ocak 2008'de imzalanan ve 3 Mart 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan anlaşma kapsamında Karadağ vatandaşları Türkiye'ye vizesiz seyahat edebiliyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI Kararla birlikte iki ülke arasında 2008 yılında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları bakımından uygulanması durduruldu.