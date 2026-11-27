Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 18:42

Şişli'de aracının lastiğindeki hasar nedeniyle oto servise başvuran F.Ü.'den lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin TL ücret alındığı belirtildi. İşletme, Şişli Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mevzuata aykırılıklar nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.

İŞLEMLERİN YAPILMADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, 9 Kasım'da Şişli'deki bir oto serviste meydana geldi. İddiaya göre, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran 26 yaşındaki F.Ü.'den lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı. F.Ü., bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark eden F.Ü., emniyete giderek şikayetçi oldu.

3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE İNCELEMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Şişli Belediyesi tarafından Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak'ta faaliyet gösteren oto lastikçi hakkında inceleme yapıldı. İncelemede, işletmenin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı belirlendi. Oto lastik servis faaliyetinin ise imar planı hükümlerine uygun olmadığı tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından işletmenin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekipleri tarafından mühürlenen işletme, faaliyetten men edildi.