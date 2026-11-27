Şişli'de müşterisinden 12 bin TL alan oto lastikçi mühürlendi! İşletme faaliyetten men edildi
Şişli'de aracının lastiğindeki hasar nedeniyle oto servise başvuran müşteriden lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin TL alındığı belirtildi. Belediye ekiplerinin incelemesinde mevzuata aykırılıklar tespit edilen işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.
Şişli'de aracının lastiğindeki hasar nedeniyle oto servise başvuran F.Ü.'den lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin TL ücret alındığı belirtildi. İşletme, Şişli Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mevzuata aykırılıklar nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edildi.
İŞLEMLERİN YAPILMADIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay, 9 Kasım'da Şişli'deki bir oto serviste meydana geldi. İddiaya göre, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran 26 yaşındaki F.Ü.'den lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı. F.Ü., bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark eden F.Ü., emniyete giderek şikayetçi oldu.
3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Şikayet üzerine iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BELEDİYE İNCELEMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ
Şişli Belediyesi tarafından Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak'ta faaliyet gösteren oto lastikçi hakkında inceleme yapıldı. İncelemede, işletmenin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı belirlendi. Oto lastik servis faaliyetinin ise imar planı hükümlerine uygun olmadığı tespit edildi.
İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MEN EDİLDİ
Yapılan değerlendirmelerin ardından işletmenin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekipleri tarafından mühürlenen işletme, faaliyetten men edildi.