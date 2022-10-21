Müge Anlı canlı yayınında veda! 12 torunlu Gülşen Düzyol 40 yıllık kocasına pencere önünde itiraf etti, ağızlar açık kaldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Gülşen'i bulmak için başvuran Ahmet Düzyol, iddialarıyla dikkat çekmiş, eşinin komşusuyla kaçtığını söylemişti. Gülşen Düzyol, "Aşık oldum, 2 ay evvel kaçtım. 40 yıllık eşimle birlikteyken 10 yıldır Hüseyin adında başka bir adamla da birlikte oldum. Yeni bir yola girdim, geri dönüşüm yok'' açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Kocasının iddialarını pencereden yanıtlayan Gülşen Düzyol'a canlı yayında veda eden Ahmet Düzyol izleyicileri ekran başına kilitledi.