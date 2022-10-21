Müge Anlı canlı yayınında veda! 12 torunlu Gülşen Düzyol 40 yıllık kocasına pencere önünde itiraf etti ağızlar açık kaldı: "10 yıldır Hüseyin'le..."
Müge Anlı canlı yayınında veda! 12 torunlu Gülşen Düzyol 40 yıllık kocasına pencere önünde itiraf etti, ağızlar açık kaldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Gülşen'i bulmak için başvuran Ahmet Düzyol, iddialarıyla dikkat çekmiş, eşinin komşusuyla kaçtığını söylemişti. Gülşen Düzyol, "Aşık oldum, 2 ay evvel kaçtım. 40 yıllık eşimle birlikteyken 10 yıldır Hüseyin adında başka bir adamla da birlikte oldum. Yeni bir yola girdim, geri dönüşüm yok'' açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Kocasının iddialarını pencereden yanıtlayan Gülşen Düzyol'a canlı yayında veda eden Ahmet Düzyol izleyicileri ekran başına kilitledi.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA VEDA!
12 torunlu Gülşen Düzyol 40 yıllık kocasına pencere önünde itiraf etti ağızlar açık kaldı.
Müge Anlı'da 40 yıllık kocasını bırakıp başka birine kaçan 66 yaşındaki Gülşen Hanım'ın veda esnasında kullandığı sözler şaşkınlık yarattı. Talihsiz koca ise 'Altınlarımı getirsin boşanalım' dedi, 40 yıllık karı-koca arasındaki diyalog herkesi şaşkına çevirdi.
''40 YIL 'BALIM' DEDİ, BİR GECEDE KAÇTI''
Ahmet Düzyol eşi Gülşen Düzyol'un komşuları Hüseyin'e kaçtığını öne sürdü. Düzyol, ''Canımdı balımdı. Bir kez vurmadım. O altınlar damadımındı. Ciğerimin köşesi kaçtı 40 yıllık aşkım soğudu. 40 yıl 'balım' dedi, bir gecede kaçtı'' dedi.
''HÜSEYİN İLE 10 YILDIR BERABERİZ''
55 yaşındaki Gülşen hanım da hakkındaki iddialara cevap vermek için bulunduğu evin penceresinden canlı yayına bağlandı. Gülşen hanım, ''Eşimin şiddetinden kaçtım. Film mi çevriliyor burada? Yeni bir yola girdim, geri dönüşüm yok. Sen yoluna ben yoluma. Hüseyin ile 10 yıldır beraberiz, 2 ay önce de ona kaçtım. Ahmet bey de bunu biliyordu. Ben boşanmak istiyorum. Ahmet bey de başkasıyla evlensin'' dedi.