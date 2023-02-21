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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Görme vaadi veren üfürükçü vatandaşın 260 bin TL’sini aldı

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Görme vaadi veren üfürükçü vatandaşın 260 bin TL’sini aldı
21.02.2023 12:31 - Son Güncelleme: 21.02.2023 12:32

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Müge Anlı canlı yayınına...

Beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini yitiren Merve ve annesi, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Yeniden görme vaadi veren üfürükçüye 260 bin TL kaptırdıklarını belirten anne - kız, polis olan akrabalarının aracılığı ile o üfürükçü ile tanıştıklarını açıkladı ve çarpıcı iddialarda bulundu. "Öte alemden getirdiğim kolye" , "Kedi tüyü ve derisinden gelen şifa" diyerek anne - kızı dolandıran o üfürükçü Adem ve polis memuru kuzen Habib ile ilgili Müge Anlı eşine seslendi. İşte ATV canlı yayınında yaşananlar...

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