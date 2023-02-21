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Yalı Çapkını 21.bölüm fragman videosu izle! Yalı Çapkını 21.bölüm fragmanı yayınlandı

Yalı Çapkını 21.bölüm fragman videosu izle! Yalı Çapkını 21.bölüm fragmanı yayınlandı
21.02.2023 23:07 - Son Güncelleme: 21.02.2023 23:08

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Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Yalı Çapkını dizisi 2 haftadır yayınlanmıyor. Yeni bölümü merakla beklenirken fragman geldi. 21. bölüm fragmanına Ferit'in Seyran'a ilan-ı aşkı damga vurdu. Yatak odasında yakınlaşan çift yeni bir sayfa mı açacak yeni bölümde belli olacak. Öte yandan Seyran'ın Pelin'i Halis Ağa'ya söylemesi yalıda büyük kaosa neden oldu. Halis Ağa tüm ev halkının üzerine çöktü. Orhan ve İfakat'ın yasak aşkı ortaya çıktı mı belli olmazken, Orhan'ın fragmandaki hali merak uyandırdı. İşte Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

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