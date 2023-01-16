Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"
16.01.2023 12:31

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:42
ATV CANLI YAYIN İZLE
Televizyon 00:46
Yalı Çapkını 17. bölüm izle
Televizyon 06:10
Arife Gökçe cinayete mi kurban...
Televizyon 08:14
Esra Erol'da - Neşet: Karım...
Televizyon 27:57
Esra Erol'da Sibel şoka girdi!...
Televizyon 00:43
Yalı Çapkını 17. bölüm...
Televizyon 03:03
2023 seçim tarihi! Başkan...
Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 00:53
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan...
Televizyon 06:01
Yılbaşı gecesinde unutulmaz...
Televizyon 06:10
Tamamı bakanlığa ait yerli ve...
Televizyon 03:57
7. yargı paketi çalışmaları...

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar yaşandı. Konya'dan 16 gün önce kaybolmuştu Hilal Baltacı, üfürükçü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hilal Baltacı bulundu, canlı yayına bağlandı. Ailesinin baskılarından kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi. Müge Anlı çileden çıktı, "Manevi babadan koca olmaz!" diyerek 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Hilal Baltacı'nın annesi Şerife Hanım ATV canlı yayınında feryatlarıyla yürek sızlattı.

Televizyon Videoları
Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"

SON DAKİKA