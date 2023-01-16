Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar yaşandı. Konya'dan 16 gün önce kaybolmuştu Hilal Baltacı, üfürükçü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hilal Baltacı bulundu, canlı yayına bağlandı. Ailesinin baskılarından kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi. Müge Anlı çileden çıktı, "Manevi babadan koca olmaz!" diyerek 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Hilal Baltacı'nın annesi Şerife Hanım ATV canlı yayınında feryatlarıyla yürek sızlattı.