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Haberler Televizyon Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar yaşandı. Konya'dan 16 gün önce kaybolmuştu Hilal Baltacı, üfürükçü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hilal Baltacı bulundu, canlı yayına bağlandı. Ailesinin baskılarından kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi. Müge Anlı çileden çıktı, "Manevi babadan koca olmaz!" diyerek 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Hilal Baltacı'nın annesi Şerife Hanım ATV canlı yayınında feryatlarıyla yürek sızlattı.

takvim.com.tr
16.01.2023 11:55 - Son Güncelleme: 16.01.2023 12:00
Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı’yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: Manevi babadan koca olmaz!

"MANEVİ BABADAN KOCA OLMAZ!"

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar yaşandı.

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Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı’yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: Manevi babadan koca olmaz!

Müge Anlı, 18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın psikolojik rahatsızlık içine girdiğini ifade edip annesinin onu, psikiyatrist yerine üfürükçüye göndermeyi tercih ettiğini söyledi.

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı’yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: Manevi babadan koca olmaz!

Müge Anlı, 50 yaşındaki üfürükçünün genç kızı kaçırdığını ifade edince anne Şerife Hanım sinir krizi geçirdi, feryat etti. Seyirciler yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müge Anlı, olaya ilişkin detayları öğrenmek için Şerife Hanım'a söz verdi.

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı’yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: Manevi babadan koca olmaz!

Hilal Baltacı, Konya'da "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi. 16 gündür haber alamadığı kızını arayan Şerife Hanım, "Hilal'in arkasından çıktım. Bir baktım köşede Süleyman ile buluştu. Yanlarına gittim. 'Kızımı nereye götürüyorsun?' dedim. Süleyman denilen şahıs üzerime yürüdü. Bağırdı, çağırdı. 'Bırak kızımın peşini' dedim. Beni dinlemediler"

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı’yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: Manevi babadan koca olmaz!

RUHANİ VARLIKLARIN DADANDIĞINI SÖYLEMİŞ

50 yaşındaki üfürükçü Süleyman'ın yanında olan 18 yaşındaki genç kız yaşananlar üzerine canlı yayına bağlandı.

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı’yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: Manevi babadan koca olmaz!

Almanya'da yaşayan babasını stüdyoda gören genç kız, kendi babasından babalık görmediğini belirtip Süleyman Bey'in kendisinin manevi babası olduğunu söyledi.

Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı’yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: Manevi babadan koca olmaz!

Müge Anlı "Siz nasıl bu kızı yanınızda tutuyorsunuz. Terapi veremezsiniz. Eğitiminiz yok. Baba şefkatinden yoksun kızlara terapi veririm diye mi düşünüyorsunuz? Kızı geri getirin." diyerek tepki gösterdi.

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