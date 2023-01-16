Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"

Hilal Baltacı, Konya'da "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi. 16 gündür haber alamadığı kızını arayan Şerife Hanım, "Hilal'in arkasından çıktım. Bir baktım köşede Süleyman ile buluştu. Yanlarına gittim. 'Kızımı nereye götürüyorsun?' dedim. Süleyman denilen şahıs üzerime yürüdü. Bağırdı, çağırdı. 'Bırak kızımın peşini' dedim. Beni dinlemediler"