Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"
Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar yaşandı. Konya'dan 16 gün önce kaybolmuştu Hilal Baltacı, üfürükçü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hilal Baltacı bulundu, canlı yayına bağlandı. Ailesinin baskılarından kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi. Müge Anlı çileden çıktı, "Manevi babadan koca olmaz!" diyerek 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı evine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Hilal Baltacı'nın annesi Şerife Hanım ATV canlı yayınında feryatlarıyla yürek sızlattı.
"MANEVİ BABADAN KOCA OLMAZ!"
Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar yaşandı.
Müge Anlı, 18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın psikolojik rahatsızlık içine girdiğini ifade edip annesinin onu, psikiyatrist yerine üfürükçüye göndermeyi tercih ettiğini söyledi.
Hilal Baltacı, Konya'da "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi. 16 gündür haber alamadığı kızını arayan Şerife Hanım, "Hilal'in arkasından çıktım. Bir baktım köşede Süleyman ile buluştu. Yanlarına gittim. 'Kızımı nereye götürüyorsun?' dedim. Süleyman denilen şahıs üzerime yürüdü. Bağırdı, çağırdı. 'Bırak kızımın peşini' dedim. Beni dinlemediler"
Müge Anlı "Siz nasıl bu kızı yanınızda tutuyorsunuz. Terapi veremezsiniz. Eğitiminiz yok. Baba şefkatinden yoksun kızlara terapi veririm diye mi düşünüyorsunuz? Kızı geri getirin." diyerek tepki gösterdi.