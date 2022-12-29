Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın ayyuka çıkan sapıklıklarıyla çileden çıktı! Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Müge Anlı telefonları kilitlendi, WhatsApp ihbar hattına peş peşe aramalar geldi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkardı. Kayıp Arife Gökçe'nin oğlu Tufan Gökçe ile karşı karşıya gelen Sinan Sardoğan'ın tahrikleri Müge Anlı da dahil olmak üzere herkesin sinirlerini bozdu.