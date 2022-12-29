Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın ayyuka çıkan sapıklıklarıyla çileden çıktı! Stüdyo karıştı Müge Anlı: "Asıl sen adam mısın, elalemin anasına..."
Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın ayyuka çıkan sapıklıklarıyla çileden çıktı! Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Müge Anlı telefonları kilitlendi, WhatsApp ihbar hattına peş peşe aramalar geldi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkardı. Kayıp Arife Gökçe'nin oğlu Tufan Gökçe ile karşı karşıya gelen Sinan Sardoğan'ın tahrikleri Müge Anlı da dahil olmak üzere herkesin sinirlerini bozdu.
"IRZ DÜŞMANI..."
"SİZE YAYINLAYAMAYACAĞIM KADAR MÜSTEHCEN MESAJLAR ATAN BİRİ VAR"
Olayı anlatan Müge Anlı , "Üzücü bir haberim var sırada. 64 yaşında 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi Arife Gökçe, ocağında yemek, ayağında terliğiyle 17 Aralık'ta Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinden kayboluyor. Sobanın üzerinde süt var, sütü bırakmış, ateşte yemeği var yemeğini bırakmış. Terliklerini giymiş, telefonunu, kimliğini bırakmış, ortadan kaybolmuş. Ben hep şöyle söylüyorum; insan beraber olduğu kişiyi tanır, karısını, annesini, çocuğunu vs. Aile diyor ki bizim annemizin, eşimin gidecek bir durumu yok. 47 yıllık eşi aramızda. Köyde, ben de dinledim, okudum bazı mesajlarını, size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var. Adı da Sinan. Anladığım kadarıyla bu, hem Arife Hanım'a hem de başkalarına bu şekilde dadanmış biri."
"Telefonları ezberlemiş, oradaki kadınlara cinsel içerikli abuk subuk mesajlar atıyor. Arife Hanım'ın kaybolduğu gün de bu şahsı o mahallede görenler var. Hatta 3 kere görenler var. Fakat yine de insanın aklının almadığı bir şey var. Kadıncağız yemeğini koymuş ateşe, bir şekilde terliklerini de giymiş dışarı çıkmış. Eve girilmemiş, evde arbede yok. Dışarı çıksa, birisi gelse onu alsa, bir çığlık atacak, konu komşu var onlar duyacak. Sanki kadın, yemeğini koymuş, terliğini giymiş, dışarı çıkmış, buhar olmuş uçmuş. Yani görüntü bu. Eğer sizin anlattıklarınız doğruysa, yani kadın sizlerden de bunalıp alıp başını gitmediyse… Şu andaki görüntü; çıktı dışarı buhar oldu gitti." şeklinde konuştu ve çok üzüldüğünü söyledi.
Arife Gökçe'nin 47 yıllık eşi Fikri Gökçe ise "Aramızda en ufak bir problem yok. Benim eşimin başına bir iş getirildi." ifadelerini kullandı. Gökçe'nin bir süredir psikolojik rahatsızlıklar yaşayan komşusundan çirkin mesajlar aldığı iddiasıyla ilgili eşi "Köyümüzde bir adam var. Bu adam benim eşimi rahatsız ediyor. Hanımların da erkeklerin de telefonunu ezbere biliyor. Takıntılı, saplantılı bir adam." dedi.