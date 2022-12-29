Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın ayyuka çıkan sapıklıklarıyla çileden çıktı! Stüdyo karıştı Müge Anlı: "Asıl sen adam mısın, elalemin anasına..."

"Telefonları ezberlemiş, oradaki kadınlara cinsel içerikli abuk subuk mesajlar atıyor. Arife Hanım'ın kaybolduğu gün de bu şahsı o mahallede görenler var. Hatta 3 kere görenler var. Fakat yine de insanın aklının almadığı bir şey var. Kadıncağız yemeğini koymuş ateşe, bir şekilde terliklerini de giymiş dışarı çıkmış. Eve girilmemiş, evde arbede yok. Dışarı çıksa, birisi gelse onu alsa, bir çığlık atacak, konu komşu var onlar duyacak. Sanki kadın, yemeğini koymuş, terliğini giymiş, dışarı çıkmış, buhar olmuş uçmuş. Yani görüntü bu. Eğer sizin anlattıklarınız doğruysa, yani kadın sizlerden de bunalıp alıp başını gitmediyse… Şu andaki görüntü; çıktı dışarı buhar oldu gitti." şeklinde konuştu ve çok üzüldüğünü söyledi.