EYT yasasından tam 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Emeklilik başvurusu detaylı anlatımı yapıldı. Peki EYT emeklilik başvurusu başladı mı, e-Devlet'ten nasıl emeklilik başvurusu yapılır? EYT emeklilik başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar...
EYT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Sonrasında e-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.
E-DEVLET EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emeklilik başvurusu işlemlerini Takvim.com.tr olarak adım adım anlattık.
İşte kolay emeklilik başvuru yöntemi...
E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
TC kimlik numaranız ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazınız ve çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklayınız.
Ardından ekranın sağ üst köşesinde 'yeni başvuru' sekmesine tıklayınız.
Tahsis talep türü sekmesinden 'yaşlılık aylığı' nı seçiniz.
SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında aylık talep edecekler ise '4B Bağkur' u seçsin.
Sonra altta yer alan 'başvur' butonunu tıklayınız.
TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçip açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesini yazın.
Diğer iletişim bilgilerini de doldurunuz.
Aylık alıyor mu?' sorusunda da evet ya da hayır cevabını mutlaka işaretleyiniz.
Sonrasında 'ileri' butonuna gidiniz ve son olarak da 'başvur' butonuna basınız.
Başvuru işleminiz burada sona eriyor. Böylelikle bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.