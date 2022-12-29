EYT BAŞVURUSU nasıl yapılır? VİDEOLU ANLATIM... Başkan Erdoğan'ın verdiği EYT müjdesi sonrası Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Doğum ve askerlik borçlanması SGK müdürlüklerine akın etti. Bunun üzerine SGK'nın sosyal medya hesaplarından, ''Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet’ten yapabileceğinizi biliyor musunuz?'' başlığıyla videolu paylaşım yapıldı. Milyonların merak ettiği; EYT emeklilik başvurusu E Devlet'ten nasıl yapılır? İşte adım adım E Devlet'ten EMEKLİLİK BAŞVURUSU videosu...