RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı o cümleyle sinirlendi: 'Müstehak kusura bakmayın' Hülya Öztürk ile paralarını kaptırdığı evli sevgilisi yüzleşti Fatih'in eşi Ebru bakın ne dedi

Müge Anlı o cümleyle sinirlendi: 'Müstehak kusura bakmayın' Hülya Öztürk ile paralarını kaptırdığı evli sevgilisi yüzleşti Fatih'in eşi Ebru bakın ne dedi

Müge Anlı o cümleyle sinirlendi: 'Müstehak kusura bakmayın' Hülya Öztürk ile paralarını kaptırdığı evli sevgilisi yüzleşti Fatih'in eşi Ebru bakın ne dedi
30.03.2023 13:25

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Müge Anlı'daki Hülya Öztürk ile paralarını kaptırdığı evli sevgilisi yüzleşti! Fatih'in eşi Ebru sözleriyle herkesi çileden çıkardı. TikTok'ta tanıştığı ve kendisini fabrikatör olarak tanıtan adama parasını kaptırdığını, dolandırıldığını söyleyen Hülya Öztürk, Anlı ve ekibinden yardım istedi. İddiaların odağındaki isim bir süre sonra canlı yayına bağlanıp kendini akılalmaz bir şekilde savununca Müge Anlı fena çıkıştı. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Fatih Bey, avykat Rahmi Özkan'ın hazırladığı sözleşmeye imzayı atarak aldığı paraları ödeyeceğinin sözünü verdi. Ardından Fatih Bey'in eşi Ebru Hanım, ATV canlı yayınına bağlandı ve kurduğu bir cümle herkesin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı da, "Biz bu mantıkta hanımlar olursak her şey de müstehak kusura bakmayın" dedi.

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