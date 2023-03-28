İkinci Palu vakası! Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Akılalmaz iddialar: "Şeytanlı bunlar..."

Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Yeni Palu ailesi vakasında akılalmaz iddialar gündeme bomba gibi düştü. Babaanne Müzeyyen ve dede Sabahattin Er'in torunlarına ne olduğu sorusu araştırılırken ''Yeni doğan torunum ortada yok, gelinim saçma yanıtlar veriyor'' diyen babaannenin iddiaları kan dondurdu. "3 kere izledim anlattıklarınızı, hiç aklıma yatmadı. Anladığım kadarıyla başınıza akıl alacak işler gelmemiş" diyen Müge Anlı, duydukları karşısında şoke oldu. "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu. Oğlum havlıyor" diyen Müzeyyen Er, oğlu Serkan ile ATV canlı yayınında konuştu. Yaşanan gelişmeler ve "Çocuğu biz öldürmedik yalancı gebelikti" sözleri dikkat çekti.