RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları İkinci Palu vakası! Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Akılalmaz iddialar: "Şeytanlı bunlar..."

İkinci Palu vakası! Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Akılalmaz iddialar: "Şeytanlı bunlar..."

İkinci Palu vakası! Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Akılalmaz iddialar: "Şeytanlı bunlar..."
28.03.2023 15:12

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Müge Anlı'da 'oğlum havlıyor' sözleri ağızları açık bıraktı! Yeni Palu ailesi vakasında akılalmaz iddialar gündeme bomba gibi düştü. Babaanne Müzeyyen ve dede Sabahattin Er'in torunlarına ne olduğu sorusu araştırılırken ''Yeni doğan torunum ortada yok, gelinim saçma yanıtlar veriyor'' diyen babaannenin iddiaları kan dondurdu. "3 kere izledim anlattıklarınızı, hiç aklıma yatmadı. Anladığım kadarıyla başınıza akıl alacak işler gelmemiş" diyen Müge Anlı, duydukları karşısında şoke oldu. "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu. Oğlum havlıyor" diyen Müzeyyen Er, oğlu Serkan ile ATV canlı yayınında konuştu. Yaşanan gelişmeler ve "Çocuğu biz öldürmedik yalancı gebelikti" sözleri dikkat çekti.

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Müzeyyen ve Sebahattin çifti yeni doğan torunlarının ortadan kaldırıldı iddiasıyla canlı yayına geldiler. Oğulları ve gelinlerinin torunlarını göstermediklerini, gelininin 6 aylıkken düşük yaptım dediğini, sonrasında da beyaz sakallı dede aldı yazın geri getirecek dediğini söyledi. Oğlu ve gelinin psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen anne ve baba diğer torunlarının da o evden kurtulmasını istedi.
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