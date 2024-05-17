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Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu internet sayfasından yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Peki, hangi branşta kaç atama yapılacak? İşte MEB'in yayımladığı liste.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 18:49 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 18:49
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar 1

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu internet sayfasından yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar 2

BAŞVURULAR 20-31 MAYIS 2024 TARİHLERİ ARASINDA ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar 3

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

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