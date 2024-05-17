Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu internet sayfasından yayımladı.
BAŞVURULAR 20-31 MAYIS 2024 TARİHLERİ ARASINDA ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.