Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi: "Kızı yüzünden..." |Video

Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi o isimden ATV canlı yayınında olay itiraf geldi. 2018'de kaybolana kadar yanında çalıştığını söyleyen Serat Bey, küçük kızının ingilizce kursuna gittiğini, kendisinin de çalıştırdığını söyledi. Silivri'ye sürekli gittiğini ama neden gittiğini bilmiyorum dedi. Bir gün işe gelmediğini aradıklarını, oğlu Eren'in 'biz iyiyiz babam peşimize düştü' dediğini söyledi. Bu durum bize garip geldi diyen yönetici bir tuhaflık olduğunu anladık dedi.