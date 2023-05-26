Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi: "Kızı yüzünden..." |Video

Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi: "Kızı yüzünden..." |Video

Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi: "Kızı yüzünden..." |Video
26.05.2023 12:49

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 07:27
Müge Anlı'da cinayet itirafı...
Televizyon 00:36
📺 24 MAYIS MÜGE ANLI (ATV)...
Televizyon 00:36
📺 22 MAYIS MÜGE ANLI (ATV)...
Televizyon 00:46
Alparslan Büyük Selçuklu 56....
Televizyon 10:42
Müge Anlı canlı yayınında...
Televizyon 00:56
Yalı Çapkını 32. bölüm 2....
Televizyon 05:15
''Taş atılması da,...
Televizyon 06:10
Esra Erol bir kız çocuğunu...
Televizyon 01:14
AK Parti İstanbul mitingine...
Televizyon 00:36
📺 5 MAYIS MÜGE ANLI (ATV)...
Televizyon 01:26
Esra Erol'da Türkiye günlerdir...
Televizyon 01:26
Aile 9. bölüm 2. fragmanı...

Müge Anlı cinayetin perde arkasını didik didik arıyor! Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi o isimden ATV canlı yayınında olay itiraf geldi. 2018'de kaybolana kadar yanında çalıştığını söyleyen Serat Bey, küçük kızının ingilizce kursuna gittiğini, kendisinin de çalıştırdığını söyledi. Silivri'ye sürekli gittiğini ama neden gittiğini bilmiyorum dedi. Bir gün işe gelmediğini aradıklarını, oğlu Eren'in 'biz iyiyiz babam peşimize düştü' dediğini söyledi. Bu durum bize garip geldi diyen yönetici bir tuhaflık olduğunu anladık dedi.

Televizyon Videoları
2018'de kaybolana kadar yanında çalıştığını söyleyen Serat Bey, küçük kızının ingilizce kursuna gittiğini, kendisinin de çalıştırdığını söyledi. Silivri'ye sürekli gittiğini ama neden gittiğini bilmiyorum dedi. Bir gün işe gelmediğini aradıklarını, oğlu Eren'in 'biz iyiyiz babam peşimize düştü' dediğini söyledi. Bu durum bize garip geldi diyen yönetici bir tuhaflık olduğunu anladık dedi.
SON DAKİKA