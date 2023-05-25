Müge Anlı'da cinayet itirafı gelmişti... Sorguda her şeyi tüm çıplaklığıyla açıklayıp yer gösterdi o detay kan dondurdu: "Üzerine çim tohumu ekmiş..."

Müge Anlı'da cinayet itirafı gelmişti... Sorguda her şeyi tüm çıplaklığıyla açıklayıp yer gösterdi o detay kan dondurdu. Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan ve eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile gönül ilişkisi yaşamaya başlayan 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 25 Ocak 2021'de 20 yaşındaki oğlu Eren ve 13 yaşındaki kızı Rumeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi ve o isimler gözaltına alındı. Sorguda itiraf eden kuzen Ömer Yurdakul 5 cinayeti de itiraf etti, yer gösterdi. Ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu.