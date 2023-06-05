Müge Anlı canlı yayınından büyük buluşma! Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı |Video

Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Irmak kenarında bir evin bahçesine bırakılmıştı... Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu. Bir havluya sarıldı ırmak kenarına bırakıldı. İstanbul'da yaşayan Ethan Gönül bundan 28 yıl önce 19 Mayıs 1994'te Kırşehir'de ırmak kenarındaki bir evin bahçesine bırakıldı. Bulunduğunda daha göbek bağının bile düşmediğini o evin torunu tarafından bulunup hemen hastaneye götürüldüğünü daha sonrada evlatlık alındığını anlattı. Biyolojik ailesini merak eden Ethan Gönül'e Müge Anlı ATV canlı yayınında müjdeyi verdi. Abisi ve teyzesi ile karşı karşıya gelen Ethan Gönül babası ve anneannesinin sesini de ilk kez canlı yayında duydu. O anlarda duygusal anlar yaşandı.